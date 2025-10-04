Николай Янков и Ростислав Данчев бележат за шеста поредна победа на „студентите“

Победа с 2:3 записа отборът на „Академик“ като гост на ФК „Ловеч“ в среща от седмия кръг в шампионата на Северозападна Трета лига. Успехът е шести по ред за студентите, които са с мач по- малко.

Герой за свищовлии в Ловеч бе таранът Ростислав Данчев, който отбеляза последните две попадения за нови три точки.

Гостите поведоха в резултата в 26- ата минута, в която директно от пряк свободен удар Николай Янков откри резултата. Халфът стреля от границата на наказателното поле, технично прехвърли стената и топката „обра паяжините“ от горния ляв ъгъл на вратата бранена от ловешкия тим.

Постепенно домакините се окопитиха и в добавеното време на първата част успяха да изравнят след красива комбинация.

Второто полувреме започна с натиск на ловчанлии, които в 50-ата минута направиха пълен обрат. Само две минути по-късно обаче „Академик“ възстанови равенството. Ростислав Данчев засече с глава центриране отдясно за 2:2.

Нов обрат последва мигновено. В 54-ата минута Ростислав Данчев отново с глава реализира след центриране отляво и оформи крайното 3:2 в полза на тима си.

До края на двубоя темпото остана високо, а положенията пред двете врати не липсваха, но резултатът се запази непроменен.

Във вторник „студентите“ ще изиграят отложения си мач с „Янтра“ (Полски Тръмбеш), преди да посрещнат „Етър ВТII“ у дома в събота.