Отборите на „Етър-64“ и „Чардафон“ спечелиха четвъртия турнир в памет на Йонка Генчева

Момичетата на „Етър-64“, водени от Миглена Христова, и момчетата на ХК „Чардафон“ (Габрово) спечелиха четвъртото издание на турнира „Йонка Генчева“ за деца до 12 години. В истински хандбален празник се превърна надпреварата в ДКС „В. Левски“ с участието на осем отбора от страната. Тя бе организирана вече за четвърта поредна година от Фондация „Йонка Генчева“, Община В. Търново и ХК „Етър-64“. С аплодисменти от всички присъстващи в залата по време на откриването бе почетена паметта на голямата треньорка, спечелила над 50 златни отличия с подрастващите и жените по време на 42-годишната си треньорска кариера. С емоционални думи се обърнаха към всички президентът на „Етър-64“ Атанас Атанасов и съпругът на Йонка Генчева- Павлин Генчев. Момичетата на „Етър-64“ за четвърта поредна година спечелиха безапелационно турнира, като взеха победи над „Бъки“ с 14:12, ХК „Хасково“ с 22:13 и ХК „Бяла“ с 26:19. Втори завърши ХК „Бяла“, пред „Бъки“ и ХК „Хасково“. Приза за най-добър защитник отиде у Виктория Петрова от „Етър-64“.

По-оспорвани бяха битките при момчетата, където три отбора завършиха с по 2 победи и една загуба. В крайна сметка първи е „Чардафон“, пред НСА (София) и „Етър-64“ с треньор Камелия Кузнецова, а четвърти остана „Локомотив“ (Г. Оряховица). Най-добър защитник е Преслав Василев от „Чардафон“. Отборите получиха купи съобразно класирането си, а медали и предметни подаръци имаше за всички състезатели. Турнирът бе закрит от заместник- кмета на Велико Търново по спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики Георги Недев, който връчваше и отличията.

„Пожелавам ви да не спирате да спортувате, много е важно да сте повече по терените и игрите, отколкото пред екраните. Затова много се радвам, че вашите родители ви подкрепят безусловно за спорта. На организаторите пожелавам турнирът в памет на г-жа Йонка Генчева да се провежда още дълги години!“, заяви при закриването на турнира Георги Недев.