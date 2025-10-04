Патентоваха горнооряховското гърне в държавния регистър

Касапското ястие често присъствало и на царската трапеза

Горнооряховското гърне вече е патентовано в държавния регистър и ще остане като запазена марка за поколенията, съобщи зам.-кметът на железничарския град Петя Иванова. Тя съобщи новината по време на официалното откриване на второто издание на фестивала, посветен на горнооряховския деликатес.

„Горнооряховското гърне вече е част от нашата кулинарна история, която е свързана с поминъка на нашите съграждани. Навремето касапите от отпадния продукт са успели да сътворят този шедьовър, който вече излиза извън границите на нашата държава“, сподели Петя Иванова.

Предполага се, че горнооряховското гърне датира отпреди 151 години. Цар Борис III е бил един от големите почитатели на горнооряховското гърне, суджука и пастърмата. Принос за този афинитет има и един от неговите лични шофьори – Цуцуманов от Лясковец, който понякога дискретно отскачал до Горна Оряховица, за да снабди двореца с някой деликатес или засукана манджа в гювеч. Нерядко пък той и височайшият му работодател минавали през Горна Оряховица и се отбивали при бай Иван Айнаджията – личен приятел на Борис, но и майстор на горнооряховското гърне.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: Авторът