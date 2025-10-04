С голове на Слав Чамурков и Евгени Пейчев 17- годишните етърци пречупиха „Арда“

Юношите до 17 години на „Етър ВТ“ победиха с 2:0 „Арда“ (Кърджали) в среща от осмия кръг на елитната група. Слав Чамурков откри резултата още в 15-ата минута, когато от 25 метра стреля неспасяемо с левия крак за 1:0. До почивката и двата тима имаха още положения, но голове не паднаха. Пред втората част „болярите“ узакониха превъзходството си с попадение на Борислав Стоянов, изведен технично с пета от Евгени Пейчев сам срещу вратаря за 2:0.

Етърци са на девето място с актив от 10 точки, в следващия кръг гостуват на предпоследния „Хебър“ в Пазарджик.

„Етър ВТ“ U17: Петър Тодоров, Борис Борисов, Веселин Чамурков, Гюнай Ахмедов, Евгени Пейчев, Калоян Иванов, Кристиан Павлов, Лъчезар Колев, Симон Великов, Слав Чамурков, Цветомир Марков.