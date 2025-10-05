Хеттрик на Момчил Кузманов за резултатна победа на тръмбешчани в Червен бряг

Изразителна победа с 2:5 постигна отборът на „Янтра“ /П. Тръмбеш/ в среща от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Селекцията на Петър Кръстев надигра „Партизан“ на стадиона в Червен бряг и си припомни вкуса на успеха. Тони Маречков откри резултата в полза на гостите в 13-ата минута. След попаданието мачът стана двуостър като домакините създадоха ситуации за изравняване, но не успяха да вкарат. Момчил Кузманов удвои преднината на тръмбешани в 53-ата минута. Десетина по-късно Стефан Христов върна интригата, бележейки за 1:2. След 180 секунди, съотборникът му Жулиен Бенков извърши нарушение и получи втори жълт и червен картон. Момчил Кузманов реализира за втори път в 75-ата минута и изиглаждаше, че интригата е убита. В 86-ата обаче Тони Паликрушев намали на 2:3. Домакините опитаха да натиснат, но до края Момчил Кузманов и Любомир Генчев ги довършиха с още два гола.

С успеха „Янтра“ събра 8 точки и излезе на седма позиция, а във вторник гостува на „Академик“ /Свищов/ в отложен мач.