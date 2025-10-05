Българска фотография на Цвети Делийска получи международно признание. Кадърът The Falconer отличен от Siena Awards, информира авторката.

По думите ѝ това е едно от най-значимите събития в света на фотографията, което ежегодно събира най-добрите автори от цял свят в Сиена, Италия.

„Имах честта да получа лична покана от организаторите за участие в официалната церемония в Италия, но ангажименти в България не ми позволиха да пътувам. Въпреки това, успях да проследя на живо онлайн награждаването, снимах сватба и ликувах, когато на големия екран в Сиена се появи моят кадър, а в залата прозвуча името ми”, разказва авторката.

Нейният портретът на Анани Любенов и неговата вярна орлица Хуба е отличен в категория „Хора“. Това признание е не само лична чест, но и доказателство, че фотографията е универсален език, който надскача граници, култури и езици, смята българката.

Siena Awards (Siena International Photo Awards) е създаден с мисия да превърне тосканския град Сиена в световна столица на фотографията, той събира хиляди професионалисти и любители от десетки държави. Журито се състои от международни експерти – фотографи, редактори и куратори, които оценяват творбите. Отличените произведения стават част от изложба в Сиена и ежегоден фотокаталог, а събитието се съпътства от фестивал с изложби, лекции и срещи.

Българска фотография е отличена на фестивал в Италия, снимка – Цвети Делийска

