Двама, отглеждали марихуана за близо 20 000 лева, обжалват условни присъди 

Двама мъже, отглеждали марихуана в Стражишко, обжалват условни присъди и глоби от по 5000 лева. Делото в Окръжен съд-Велико Търново е насрочено за 9 октомври.

Със своя присъда от 24 февруари тази година, Районен съд – Горна Оряховица е признал подсъдимите Недко Т. Т. и Стефан К. Д. за виновни в това, че на 14 септември 2021 г. в землището на стражишкото село Благоево са отглеждали канабис.

От имота са иззети 20 растения от рода на конопа с тегло 3201 грама. Експертиза е установила, че левовата равностойност, определена по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата е 19 206 лева.

На основание чл. 354в, ал. 1 от НК първоинстанционният съд е наложил на 38-годишният Недко Т. Т. и на съучастникът му Стефан К.Д. /43 г./ наказание от 2 години условно с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 5000 лв.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано въз основа на подадена възззивна жалба от двамата подсъдими.

Веселина АНГЕЛОВА

/снимката е илюстративна/