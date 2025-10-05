„Ера Царевец“ отвори модерен офис във В. Търново и обяви мащабен строителен проект

Екипът вече посреща клиенти на ул. „Марно поле“ 34

„ЕРА ЦАРЕВЕЦ“ – АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЧАСТ ОТ АМЕРИКАНСКАТА КОМПАНИЯ ERA REAL ESTATE, откри официално своя нов офис във Велико Търново. Това се случи на стилно тържество в петък. Начинанието беше съпътствано от проливен дъжд, който екипът възприе като добър знак, че „ще им върви по вода“. Освещаването извърши отец Славчо, а бутилка шампанско отвори младият и предприемчив собственик на компанията Александър Митев.

Модерен, просторен и изпипан до последния детайл, офисът на ул. „Марно поле“ 34 вече посреща клиенти, които ценят коректността и прецизността при сделките на имотния пазар. Седалището на „Ера Царевец“ разполага с няколко заседателни зали, а на стената на една от тях е изписан мотивиращия слоган „Големите резултати изискват големи амбиции“.

„Ние сме част от семейството на ERA Real Estatе.

Това е международна американска компания, която оперира в целия свят и има 50 офиса в България. От 2 години нашата фирма е представител за Велико Търново. Имаме утвърдена традиция в бранша и се стремим да предложим на клиентите професионална качествена услуга. Искаме да удовлетворяваме техните желания и очаквания, като бъдем напълно коректни и прозрачни в работата ни, гонейки единствено интереса на клиентите“, сподели Александър Митев.

Собственикът оповести, че компанията започва и строителна дейност като инвеститор.

„Предстои ни мащабен проект – ще построим многофамилна жилищна сграда на ул. „Полтава“.

Нейното име е „Синергия“. Сградата ще бъде най-хубавата на територията на Велико Търново. Звучи може би пресилено, но ще стане факт. През октомври предвиждаме първа копка. Голяма част от сградата вече е разпродадена“, уточни той.

В офиса на „Ера Царевец“ работят 10 специалисти, но броят ще нарасне, защото компанията има амбицията да привлече още хора с енергия, добри идеи и усет към добрите сделки.

Едно от предимствата на фирмата е присъствието на интериорен дизайнер, който помага на клиентите да визуализират бъдещия си дом, още преди да са го купили. Към това се добавя и опцията за безплатно кредитно посредничество, тъй като компанията е регистрирана като официален посредник в БНБ. Така клиентите получават пълна гама от услуги – от избор на имот до благополучно финализиране на сделката.

За изминалите 2 години „Ера Царевец“ успя да се утвърди като модерна и бързо развиваща се агенция за недвижими имоти, а новият й офис е отражение на хъса и професионализма на екипа.

„Нашият подход в работата следва американския модел – ексклузивно представителство на клиента. Както в съда всяка страна има адвокат, така и при сделките с имоти всяка страна е редно да има свой защитник. Това гарантира сигурност и спокойствие“, допълни Митев.

Компанията има свой сайт www.era.bg/offices/tsarevets , където са публикувани всички налични оферти. Предложенията могат да бъдат разгледани и в каналите на „Ера Царевец“ в социалните мрежи Фейсбук, Инстаграм и ТикТок.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката