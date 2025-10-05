Голове в началото на двете полувремена решиха мача в Русе

„Етър ВТ“ загуби с 2:0 гостуването си на лидера в класирането на Втора лига „Дунав“. Това бе шеста поредна победа за водения от Георги Чиликов тим на домакините. Русенци започнаха силно срещата и рано откриха резултата.

Още в 7-ата минута бившият играч на „виолетовите“ Ради Апостолов получи топката отляво, навлезе и стреля край вратаря Ангел Мартинов за 1:0. Домакините бяха по-агресивният отбор, въпреки че етърци в пореден мач опитваха да играят офанзивно, но така и не създадоха чисто голово положение и не отправиха точен удар, въпреки че имаха териториално превъзходство до почивката. След нея русенци създадоха положения, пропуснаха от добри позиции. В 57-ата минута Камен Хаджиев удвои резултата, след центриране на Минчев като бе оставен непокрит на задна греда и мачът завърши 2:0.

Така русенци вече имат 28 точки и водят с 4 пред „Янтра 2019“ (Габрово) и „Фратрия“ (Варна). Етърци са на 14-а позиция с 8 точки, точно над зоната да изпадащите. В следващия кръг на 18 октомври те приемат водения от Живко Желев тим на „Беласица“, който е последен в класирането.

„Етър ВТ“: Ангел Мартинов, Мартин Николов, Георги Александров, Анастас Пемперски, Пламен Цончев, Виктор Василев, Чавдар Ивайлов, Росен Иванов, Димитър Илиев, Стивън Стоянчов, Тома Ушагелов /Атанас Атанасов, Васил Василев, Георги Иванов, Кръстьо Банев, Радослав Найденов/.