Готвач със звезда „Мишлен“ преподава на младите кулинарни таланти в Горна Оряховица

В два поредни дни учениците от Професионалната гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ в Горна Оряховица имаха възможността да черпят от опита и знанията на световното име в кулинария шеф Стилиянос Дингас и неговия екип от Гърция.

Шеф Дингас е председател на гръцката Асоциацията на гастрономите, а още 21-годишен е удостоен със звезда „Мишлен“ – признание, за което най-престижните ресторанти в света усилено се съревновават.

Стилианос Дингас е създател на течния дим, широко използван днес в опушването на меса. Той е преподавател и автор на телевизионни предавания и редица специализирани книги за кулинарни техники.

Гостуването на шеф Дингас в горнооряховската професионална гимназия стана възможно със съдействието на Община Горна Оряховица.

По време на срещата с бъдещите шеф-готвачи Стилианос Дингас разказа за своя път към международната гастрономическа сцена, отговори на въпросите на учениците и подчерта колко важни са дисциплината и постоянството за успеха. Демонстрира техники за обработка на месо и представи интересни комбинации от подправки.

Шеф Дингас и екипът му подготвиха пред учениците своето представяне във Фестивала на Горнооряховското гърне, в който участваха с гръцки ястия с телешко месо – софрито и стифадо.

По време на това практическо занимание именитите кулинари преподаваха основни техники от гръцката кухня. А в „Кухнята за Мечти“ на горнооряховската гимназия, заедно с младите ресторантьори, готвиха и гости от Метро Академия – шеф Владо и шеф Ленко, както и гостуващи ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Димитровград.

Това сътрудничество не само дава на младежите възможност да се докоснат до световни професионални стандарти, но и повишава тяхната мотивация и увереност, отбелязаха от ръководството на гимназията. Подобни събития вдъхновяват младите кулинарни таланти да вярват в потенциала си и да надграждат своите умения с амбиция и страст. Предстоят и бъдещи съвместни проекти, които ще продължат да развиват таланта и професионалната подготовка на младите кулинари.