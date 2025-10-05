„Кроношпан България“: Няма да толерираме използването на името и дейността на компанията за политически цели, манипулации и спекулации

Ние от „Кроношпан България“ заявяваме категорично, че не толерираме използването на името и дейността на компанията за политически цели, манипулации и спекулации.

Нашата фирма е инвеститор с дългогодишна история и присъствие във Велико Търново. В завода ни работят над 300 служители, а още над 3000 души са заети в дейности, пряко свързани с производството и доставките. Отговорността ни към тези хора и техните семейства е основен приоритет и няма да позволим трудът и поминъкът им да бъдат използвани за политически кампании.

„Кроношпан България“ непрекъснато инвестира в екологични технологии, подобряване на производствените процеси и опазването на околната среда.

Всички норми и законови изисквания се спазват стриктно, а контролът от компетентните институции е постоянен. Всяко внушение, че предприятието замърсява, е подвеждащо и невярно.

Компанията възроди един завод, който съществува от 1966 година, и му вдъхна нов живот. Велико Търново има дългогодишни традиции в дървообработването, а „Кроношпан“ е част от тази индустриална традиция – с инвестиции, създаване на работни места и принос към икономиката на града.

Нашата позиция е ясна – няма да толерираме внушения, че „Кроношпан“ застрашава здравето на хората. Ние спазваме всички екологични норми и оставаме отворени за диалог както с институциите, така и с гражданите.