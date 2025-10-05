Откриха ловния сезон! Трофеен глиган отстреляха на 15-ата минута от първата гонка в Бряговица

ЛОВНИЯТ СЕЗОН НА БРЯГОВСКАТА ДРУЖИНА КЪМ ЛРД СТРАЖИЦА ЗАПОЧНА С ГОЛЯМА СЛУКА още на 15-ата минута от първата гонка в събота. Авджиите успяха да повалят трофеен глиган с внушителните 220 кг. След като животното беше претеглено на лицензиран кантар, възторгът на стрелците се увековечи с кадър, който бързо доби популярност в социалните мрежи.

„Нямаше как да открием сезона по-ударно. Ние обаче не сме изненадани. През лятото и есента в района наблюдавахме силно присъствие на диви свине. Виждали сме сюрия от поне 40 животни в царевичните масиви около селото“, споделя председателят на ЛРД Бряговица Стефан Маринов.

Гонката се провежда в т.нар. Трето ловище „Ялията“, където около 1000 дка царевица предоставят идеални условия за дивеча. Три ловни кучета засичат глигана, а първи стреля Дончо Гинев. Уцелва животното, но раната не спира прасето и то продължава да бяга. Точният изстрел на Николай Венков довършва гонката благополучно за радост на дружината.

„Това е трофей, който не е падал от много години“ твърди още Маринов.

Миналата година с колегите му завършили сезона с 14 гръмнати животни, а сега са обнадеждени, че ще успеят да преизпълнят плана си за отстрел.

Освен диви свине дружината се радва и на популация от благородни елени и сърни.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“