Павликенчани с тежка загуба на стадиона в Берковица

Загуба с 4:1 претърпя отборът на ОФК „Павликени“ при гостуването на „Ком- Берковица“ в среща от седмия кръг на Северозападната Трета лига. Домакините взеха категорична преднина още през първото полувреме. Иво Иванов откри резултата с гол от пряк свободен удар в 5-ата минута. В 30-ата, комбинация между Мариян Огнянов и Георги Цеков завърши с попадение на Николай Джанков. Той вкара и третия гол за тима си, възползвайки се от подаване на Цеков в 39-ата минута. Цеков пък се разписа в началото на второто полувреме, след подаване на Огнянов. В края на срещата силен удар изпрати топката в гредата на бранената от домакините врати и с добавка Ивайло Велчев, реализира почетното попадение за гостите. С успеха тима от Берковица събра 14 точки и е на трета позиция, а павликенчани са единайсти с две точки.