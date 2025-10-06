67 кадети от НВУ оцеляваха в дивата природа

67 кадети от Професионалния сержантски колеж тестваха физическата си форма, психическата устойчивост и лидерските си качества в ежегодното занятие по „Тактическо оцеляване“, което се проведе от 29 септември до 2 октомври на учебния полигон „Беляковец“ в НВУ „Васил Левски“.

Занятието протече в три етапа. Кадетите демонстрираха воля за оцеляване в дивата природа и стриктно изпълниха тактическите задачи на местност и се включиха в специална военноприложна игра.

Програмата беше изключително интензивна, като кадетите трябваше да преминават през водоеми, да сглобяват и разглобяват оръжия, да ползват противогази, да стрелят, да се сливат с околната среда и да се движат с бойно оборудване.

Ръководител на занятието бе старшина Петър Петров, а контрола по изпълнението му извърши директорът на ПСК офицерски кандидат Невелин Добрев.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: НВУ