Безплатни гинекологични прегледи във В. Търново за Международния ден на момичетата

ОТ БЕЗПЛАТНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ В СТАРАТА СТОЛИЦА ЖЕНИ ОТ 20 ДО 35 ГОДИНИ.

Инициативата се организира от Зонта клуб Велико Търново по повод Международния ден на момичетата – 11 октомври.

Консултациите ще се проведат от акушер-гинеколога д-р Василена Топузанска на 16 октомври. Тя ще преглежда в ДКЦ I – Градска поликлиника, ет. 4, кабинет 414.

Записването става на телефон 0876 872 504 – Галина Гинева.

Това е поредната инициатива на Зонта клуб Велико Търново, насочена към здравето на жените. През изминалите години са провеждани кардиологични и очни прегледи от д-р Йорданка Томова и д-р Петя Цветанова, които като д-р Топузанска са членове на дамската организация.

Подкрепа в инициативите са оказвали и специалисти от болниците във Велико Търново и Горна Оряховица.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.