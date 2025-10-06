Безплатното приложение на tbi bank има нов, още по-удобен дизайн

Приложението на tbi bank вече има нов, още по-интуитивен и удобен за потребителите дизайн. Клиентите могат по-лесно да проследяват балансите по своите сметки, задължения и спестявания, да разделят плащания напред във времето или да пазаруват на едно място от шопинг секция с любими търговци. Всичко това е на един клик разстояние, благодарение на обновения начален екран на tbi bank app.

„Непрекъснато слушаме клиентите и подобряваме приложението спрямо тяхната обратна връзка, нужди и навици. Новият интерфейс приоритизира най-често използваните функции и сега те са достъпни от пръв поглед. Клиентите, които вече го тестваха, споделят, че намират нужната информация и извършват ежедневните си операции по-бързо и удобно. Всеки може да започне да използва безплатното ни приложение за по-малко от 5 минути – от изтеглянето, през регистрацията и откриването на сметка, до извършването на преводи, пазаруване или спестяване“, казва Владимир Цанев, ръководител на Mobile Lab в tbi bank.

С пакета за ежедневно банкиране на tbi bank – мобилно приложение и карта neon, потребителите си спестяват традиционните банкови такси за разплащателна сметка с карта, за преводи в лева и евро, за плащане на битови сметки. Наред с това, клиентите на банката могат да активират neon credit, който им позволява да пазаруват на изплащане във всички любими магазини и за всички свои нужди – на 3-месечни вноски без лихва и такса. За да подкрепят клиентите по време на пазаруването за предстоящите зимни празници, банката дава възможност за изплащане без лихва и такса и на 6-месечни вноски. С няколко клика в tbi bank app могат да бъдат откривани депозити и гъвкави спестовни сметки „Касичка“ при едни от най-високите лихви в България и близки до тези в Еврозоната.

Поради всички тези предимства, бързата регистрация и непрекъснатите подобрения, клиентите вече приемат ​​tbi bank app за „супер приложение“.