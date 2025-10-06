Болни от сифилис и хепатит Е засякоха за седмица в региона

ДВАМА ДУШИ СЪС СИФИЛИС СА ДИАГНОСТИЦИРАНИ през изминалата седмица в региона. Те са от община Велико Търново, става ясно от традиционния бюлетин на РЗИ за разпространението на заразни и паразитни болести в периода 29 септември – 5 октомври.

Установени са също един случай на лаймска болест в община Свищов и един на хепатит Е, отново в старата столица.

Статистиката се допълва от трима с варицела, 10 с коронавирус и 8 с ентероколит.

Острите респираторни заболявания в началото на есенно-зимния сезон за изминалата седмица в региона са 10.

Желаещите да получат ваксина срещу новите варианти на COVID-19 могат да бъдат имунизирани след предварително записване на телефони 062 614 305, 062 614 358; 0877 045 078 и 0877 049 084. Пунктове има в сградата на РЗИ и в приемния кабинет на педиатрията в МОБАЛ.

Галина ГЕОРГИЕВА