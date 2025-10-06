Проф. д-р Свилен Маслянков ще преглежда безплатно за рак на гърдата във Велико Търново

ИМЕНИТИЯТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ХИРУРГИЯ С НАД 35 ГОДИНИ ОПИТ ПРОФ. Д-Р. СВИЛЕН МАСЛЯНКОВ ще проведе безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в старата столица.

Консултациите ще се състоят на 9 октомври в медицински център „Невромедикс“. Необходимо е предварително записване на телефон 062 606 707.

Прегледите са част от Националната кампания за борба с рака на гърдата, организирана от Българското дружество за борба с рака на гърдата и Lady Bikers MPowered Bulgaria – „Жените мотористи МПауърд България“.

Проф. д-р Свилен Маслянков е сред успешните търновци, които пишат история в своята професионална сфера. Той е онкохирург и университетски преподавател, свързан с УМБАЛ „Александровска“ – София.

Възпитаник е на Медицинския университет в София, стартира кариерата си в КОЦ Велико Търново, а след това се мести да работи в столицата, но и до днес периодично продължава да провежда визити в родния си град.

Зад гърба си има над 100 научни публикации и взима активно участие в международни конференции.

През 2024 г. е удостоен с титлата професор по хирургия, което е признание за неговия принос към медицината и обществото.

Медикът не просто лекува, а информира, подкрепя и вдъхновява.

Галина ГЕОРГИЕВА