Герой от Елените е отличник във Великотърновския университет

Пожарникарят герой Стефан Георгиев, който трогна цяла България по време на водния ад в курортното селище Елените, е възпитаник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Служителят на „Пожарна безопасност и защита на населението“ е завършил с отличие специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“. Освен това той е бивш национален състезател по борба, но най-вече човек с голямо сърце и силен дух.

„Той е пример за млад човек, който не търси признание, а просто действа, когато някой има нужда. Добрините му не се измерват само със спасените животи, а и с човечността, която носи във всяко свое действие. Винаги се радваме, когато един възпитаник на Великотърновския университет показва на света, че образованието и ценностите вървят ръка за ръка, че знанието е най-силно, когато е в служба на хората. Желаем му здраве, сила и още много поводи за гордост – за него, за близките му и за всички нас, които вярваме, че доброто започва от човека“, споделиха от ВТУ.

Снимка на Стефан Георгиев с малко дете на ръце по време на бедствието обиколи България и предизвика вълна от възхищение към човечността на младия пожарникар.

Михаил МИХАЛЕВ