Хет трик на Християн Кожухаров донесе успех на неданци в Бяла черква

Отборът на ФК „Недан“ спечели павликенското футболно дерби от четвъртия кръг в първенството на Елитната областна група. Мачът на стадиона в гр. Бяла черква предложи доста интересни моменти, а в главно действащо лице се превърна бившият халф на „Янтра“ /Габрово/ Християн Кожухаров, който се отличи с хеттрик. Владислав Трифонов изведе неданци напред в резултата, а Кожухаров засече центриране от корнер за 0:2. При този резултат домакините получиха право на наказателен удар, но вратарят на гостите извади топката от долния ъгъл на вратата зад себе си след изстрела от бялата точка на Георги Георгиев.

Отново Християн Кожухаров бе точен за 0:3, а Веселин Недков на задна греда намали на 1:3. В последната 90- ата минута Кожухаров довърши домакините с попадение за 1:4. В класирането ФК „Недан“ е на шеста позиция с 6 точки, а „Удар“ е девети без спечелена точка.