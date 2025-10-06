Избраха нов управител на павликенската болница

Предлагат за ръководител онкохирурга д-р Иван Попов, чака се решение на Общинския съвет

ИНФАРКТНИЯТ КОНКУРС ЗА НОВ УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ ПАВЛИКЕНИ ПРИКЛЮЧИ. На първо място е класиран д-р Иван Попов, а на второ остана досегашната шефка на клиниката на д-р Ренета Кръстева.

Това става ясно от официалните документи по процедурата, които вече са публично оповестени в сайта на Община Павликени.

Очаква се Общинският съвет да се събере да гласува предложения от конкурсната комисия победител д-р Иван Попов и при одобрение кметът инж. Емануил Манолов да го назначи. Ако изборът бъде потвърден от местния парламент, се слага край на над 10-годишното управление на д-р Кръстева.

Драмата около избора на управител на лечебното заведение продължи цяло лято. Местните хора изпитваха тревога, че съществува опасност МБАЛ да бъде закрита, а това да доведе до сериозна здравна криза, тъй като лечебницата е структуроопределяща за района и обслужва население от близо 20 000 души.

Стигна се до безпрецедентна подписка в подкрепа на д-р Кръстева, подкрепена от градоначалника на Павликени инж. Емануил Манолов и кметове на 18 населени места.

Позицията им беше свързана с това, че досегашната шефка е „опитен ръководител, който вече е доказал, че може да води болницата напред“, гласеше част от документа.

По думите на председателя на конкурсната комисия Цанко Цонев, който е и председател на бюджетната комисия в Общинския съвет, тази подписка представлява огромен натиск над членовете на комисията, определени да извършат селекция на кандидатите.

„Това е жалък опит за въздействие на комисията чрез манипулация на населението. Всъщност хората са подканвани да се подписват да не затвори болницата, а не в подкрепа на д-р Кръстева“, заяви той.

Подчерта, че МБАЛ Павликени е на загуба за последните две счетоводни години в размер на 400 000 лв. Към септември т.г. финансовото състояние продължава да е нестабилно и с тенденция да се влошава, изтъкна Цонев.

По думите му няма ясна концепция на сегашното управление как да се избегне увеличаването на задлъжнялостта, което в един момент би довело до фалит на дружеството.

„Натрупаните загуби за отминали периоди са в размер на 1 290 025 лв. Като една част от задълженията са погасени от бюджета на Общината. След влизане в сила на Закона за държавната помощ Общината няма как да покрива тези разходи. Ако можеше, просто щяхме да вдигнем данъците, за да продължим да поддържаме лошото управление“, обясни председателят на конкурсната комисия.

„В същото време сегашният управител на МБАЛ бе установен в конфликт на интереси, сключвайки договор с частна лаборатория, функционираща на територията на болницата, от което са настъпили лични облаги за лицето и е осъдено да му бъде отнето незаконно придобито имущество в размер на 31 830 лв. На основание чл. 98 ал. 1 от ЗПК е следвало кметът да освободи от длъжност управителя и да се отнеме правото да заема съответната позиция за една година“, коментира той.

Заяви, че към настоящия момент основните приходи на МБАЛ извън тези от НЗОК са от парични или материални дарения. Посочи, че само през последната година след призив от ръководството на болницата са получени над 20 000 лв. дарения за покриване на текущи разходи.

„Жалки са подобни действия на фона на заплата от 70 000 лв. за управител на болницата. Също така смятам, че даването на част от болницата за изграждане на хоспис, каквито са намеренията на досегашното ръководство, не трябва да бъдат приоритетни. На всяка цена трябва да се запази болницата и това е най-важното в момента. Аз вярвам, че новият управител, когото комисията определи, още в първите месеци след назначаването му ще изведе болницата от кризата, в която се намира. И ще я направи предпочитано място при необходимост от лечение за целия регион“, допълва още той.

От анализа на РЗИ за здравно-демографското състояние на региона става ясно, че през 2024 г. в МБАЛ Павликени са хоспитализирани 3506 души, а са изписани 3417 оздравели. Починалите са 55. Клиниката разполага с 95 легла, а използваемостта им в дни през миналата година е 152,7 дни.

Галина ГЕОРГИЕВА