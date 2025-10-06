Кантонерът от ЖП секция Горна Оряховица Йордан Йорданов е един от героите на НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура” започна поредица „Героите на НКЖИ”, в която отдава почит и признателност към своите служители.

Още във второто издание интерес предизвика историята на кантонера в ЖП секция Горна Оряховица Йордан Йорданов. Професията му е една от най-отговорните, но често незабележима в железопътния транспорт.

Дългогодишният служител беше поканен на приятелски разговор с ръководството на НКЖИ, а в края на срещата генералният директор инж. Александър Вецков му връчи грамота и плакет – заслужено признание за професионализъм, дълг и човечност.

Йордан Йорданов е роден през 1971 г. в Горна Оряховица, баща на двама сина и дядо на две внучета. Той е продължител на семейна традиция, баща му е бил прелезопазач на същото място, за което сега се грижи синът.

След завършване на СПТУМ „Киро Конаров“ със специалност „Оператор на металорежещи машини“ през 1994 г. започва работа в железопътния транспорт. Само година по-късно става кантонер, а от 1998 г. е част от Железопътна секция Горна Оряховица.

Всяка сутрин Йорданов обхожда поверения му участък от с. Петко Каравелов до с. Крушето – 5 км и 300 м,

проверява релси и съоръжения, отстранява неизправности и гарантира безопасността на движението. За 30-те години на този пост, в различни участъци, вече е изминал по релсите десетки хиляди километри. Неговият район е пример за поддържан участък! През годините е награждаван многократно за професионализъм и ефективност, а годишните му оценки винаги са отлични.

„Професията кантонер е трудна и често остава в сянка, но без нея влаковете няма да се движат сигурно. За мен тя е призвание и отговорност“, споделя Йордан Йорданов.

С топли думи към него се обръща Александър Вецков: „Г-н Йорданов, вие сте ярък пример за това как всекидневният труд се превръща в истинска кауза. За кантонера сигурността на железния път не е просто задължение, а мисия, изпълнена с отговорност и отдаденост. В студ и вятър, в мъгла и тъмнина – когато никой не вижда и не аплодира – той продължава по своя участък. Следите, които оставя, са немият подпис на неговата вярност към професията и доказателство за високия професионализъм, на който се крепи железопътният транспорт у нас”.

По думите на директора връчената награда е признание към всички кантонери – пазителите на железния път, които са невидимата, но жизненоважна връзка, гарантираща, че влаковете ще стигнат безопасно до своята цел.

Ана РАЙКОВСКА