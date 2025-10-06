Карате клуб „Етър“ с осем отличия от Купа „Дръстър“

Карате клуб „Етър“ взе участие с петима от най-малките си състезатели на Международна Купа „Дръстър“ в гр. Силистра. Състезанието е част от календара на БНФК и бе организирано от карате клуб „Шото-Витияз“. В надпреварата се включиха 225 участника от 16 клуба, два от които от Румъния. Великотърновските състезатели завоюваха 8 медала. Мария Валериева взе злато на кумите до 10 години, в категория под 30 килограма, със сребро остана Дарина Кабакчиева на ката до 10 и до 12 години. Бронзови отличия заслужиха Маринела Кръстева на ката до 10 години, Мария Валериева на ката до 9 г и на кумите до 10 г, в +30 килограма и Дарина Кабакчиева до 10 години, в категория под 25 килограма.

„Всички деца играха добре, но не им достигна опит, за да се окичат с повече медали. На някои от тях е второ- трето състезание и са първа година в съответната възраст. В бъдеще очакваме много по-добри резултати. Следващото състезание за тези деца ще се проведе другия уикенд в град Плевен по случай юбилей от 50 години карате в града“, разказа треньорът на КК „Етър“ Николай Лесичков.