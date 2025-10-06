Къде ще спира токът на 7 октомври /вторник/

От 07.10.2025 г. до 09.10.2025 г. в периода 8:30 ч. до 17:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Стражица – с. Николаево, с. Камен, МТП Глобул и ТП Виваком и ФВЕЦ ЕТ „Тодора Колева Недева“ с. Николаево.

На 07.10.2025 г. в периода 8:30 ч. до 10:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Велико Търново, гр. Велико Търново – ул. „Беляковско Шосе“ № 1, ул. „Слънце“ № 3 и № 5.

На 07.10.2025 г. в периода 10:30 ч. до 12:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново: ул. „Димитър Буйнозов“ №9, № 17, № 19, № 40 и № 44.

На 07.10.2025 г. в периода 8:00 ч. до 16:30 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Горна Оряховица: Консорциум Агробизнес – с. Поликраище

Община Полски Тръмбеш: с. Куцина.

На 07.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Лясковец с. Мерданя – абонатите захранени от СТП 1 Мерданя.

На 07.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 9:20 ч. и от 15:40 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Горна Оряховица – с. Писарево, с. Върбица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш , част от гр. Долна Оряховица и МТП Язовира с. Горски Горен Тръмбеш.

На 07.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Горна Оряховица – част от гр. Долна Оряховица и с. Писарево.

На 07.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Свищов: с. Българско Сливово и с. Морава – част от абонатите захранени от ТП 5 с. Българско Сливово и ТП 4 с. Морава.

На 07.10.2025 г. в периода 8:00 ч. до 8:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово и с. Петко Каравелово.