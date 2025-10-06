Кметовете наблюдават нивата на реките, язовирите и деретата

Мерките са заради очакваните значителни валежи

Юлия Ликоманова-Мутафчиева-Областен управител на област Велико Търново разпореди наблюдение на нивата на реките, язовирите и деретата в региона.

Мерките са предприети заради очакваните обилни валежи като според прогнозата на 7 октомври те ще са 45 и 60 mm.

По този повод е изпратено писмо от Областния управител с инструкции до кметовете на десетте общини в региона.

„Във връзка с обявения оранжев код – предупреждение от втора степен за интензивни валежи на територията на област Велико Търново през периода 07-08.10.2025 г., Ви моля да предприемете наблюдение на водните нива на реки и язовири на Вашата територия.

Там, където има общински дерета, представляващи опасност за инфраструктурата и населени места, също да се предприемат обходи, за наличие на стеснени участъци.

При приближаване на критични стойности на водните нива в реките или при технически неизправности на облекчителните съоръжения на язовирните стени на потенциално опасни язовири да се докладва незабавно на компетентните органи“, се казва в заповедта на Областния управител.