Козловчани минаха победно и през Лясковец, Димитър Костадинов с два гола

„Земеделец 93“ /Козловец/ спечели гостуването на „Левски“ /Лясковец/ от четвъртия кръг в първенството на Елитната областна група с 1:3 и след четири изиграни мача е единственият отбор, който все още не е допуснал грешка. Настоящите първенци на групата са с пълен актив от 12 точки, с две повече от втория „Левски 1986“ /Стражица/, който надигра ФК „Лозен 1924“ /Сухиндол/ с 3:0. В следващия кръг селекцията на Петър Найденов има ново сериозно изпатиние, домакин е на третия „Изгрев 93“ /Царевец/, който е с три победи и една загуба от началото на сезона. На стадион „Михаил Алексиев“ в Лясковец, резултатът бе открит от Димитър Костадинов в 27- ата минута. Отново той надигра отбраната на домакините в 34- ата и вдигна на 0:2. Десетина минути след началото на втората част двубоят бе решен с попадение на Михаил Ганев. Лясковчани намалиха на 1:3 в 80- ата минута като точен бе Красен Славчев и са четвърти в класирането с 9 точки. След мача възникна напрежение между Милен Панчев от „Земеделец 93“ и Христо Вачев от „Левски“, но бързата намеса на делегата Светлин Пъшев и охраната предотврати по- сериозен инцидент.