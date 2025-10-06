„Локомотив“ спря „Фратрия“, Жулиян Иванов вкара за 1:1

Равенство 1:1 записаха отборите на „Локомотив“ и „Фратрия“ в мач от единайстия кръг на Втора лига. Мачът на стадиона в Горна Оряховица се игра в дъждовно време, което направи условията по- трудни. Срещата на Градския стадион в Горна Оряховица се игра под непрекъснат дъжд. С получения резултат „братлетата“ изместиха „Янтра 2019“ /Габрово/ от втората позиция в групата.

Срещата започна равностойно, като „железничарите“ имаха претенции за дузпа в самото начало. В 10- ата минута Иван Брикнер посрещна изсипана от фаул топка пред вратата на домакините и принуди и вратаря Венци Димитров да бърка в мрежата си- 0:1.

Последваха още една-две опасности пред горнооряховската врата, но в 39-ата минута футболистите на Ивайло Станев успяха да изравнят. Централният нападател Жулиян Иванов посрещна с глава центриране от свободен удар и изравни- 1:1. В началото на втората част крилото на „Фратрия“ Ксавело Дривентак завърши добра акция на своите, бутвайки топката отблизо във вратата на „железничарите“. Главният съдия Венцислав Митрев обаче отсъди нарушение в атака на нидерландеца, който ритна топката, след като върху нея вече беше сложил ръце стражът на домакините. В 71-ата минута Виктор Митев центрира отляво, топката се отби в краката на Михаил Минков, след което резервата Валентин Йосков стреля с глава в аут от няколко метра.

Малко след това попадение на „Фратрия“ беше отменено правилно заради засада при свалена с глава топка в наказателното поле на горнооряховчани. В 84-ата минута Дейвод Михалев пробва бдителността на вратаря на гостите Игор Мостовой, но молдовецът реагира и спаси. След 120 секунди стражът допусна голяма грешка, като не успя да улови лесна топка пред своята рамка. Мокрото кълбо се хлъзна между краката на вратаря и се насочи към голлинията, но Джанер Садетинов изчисти навреме топката. След това Виктор Митев можеше да простреля мрежата на локомотивци с ефектно воле, но вместо това шутира крайно неточно.