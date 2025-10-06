ВиК
Местният парламент се събира заради 66 млн. лв. в подкрепа на ВиК проект

БОРБА БГ 341 четения 0 Comments

Великотърновският общински съвет ще заседава извънредно на 7 октомври от 17.00 часа.

Причина за това е свикване на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“.

Очаква се местните парламентаристи да дадат зелена светлина представителят на Община Велико Търново в лицето на кмета да подкрепи точките от дневния ред, които включват даване на предварително съгласие на „ВиК Йовковци“ да поеме финансово задължение за осигуряване на средства, необходими за изпълнение на проекта по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“ с общ размер от 66,1 млн. лв. От тях близо 22 млн. лв. са инвестиционен кредит за съфинансиране.

Представителят на Общината вероятно ще подкрепи и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия в размер на 35 000 лв.

Екип „Борба“

