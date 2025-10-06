суперлуна
Началото на октомври носи първата от трите суперлуни за годината

Луната ще изглежда малко по-голяма и по-ярка в началото на седмицата по време на т.нар. суперлуна, съобщава Асошиейтед прес.

В България пълнолунието настъпва на 7 октомври, вторник, в 06:47 ч., пояснява физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия при БАН. Той отбелязва, че тази година пълнолунията, известни като Урожайна (Жътварска) и Ловджийска луна, се изместват с месец – октомврийската ще бъде Урожайна, а ноемврийската – Ловджийска.

Суперлуната през октомври е първата от три за 2025 г.. Тя ще бъде видима с просто око при ясно небе, въпреки че разликата в размера спрямо обикновената Луна е едва забележима. Луната ще бъде на около 361 000 км от Земята. Следващите суперлуни ще са през ноември и декември.

