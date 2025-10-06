Над 45 общини се включват в 20-ото издание на Международното изложение „Културен туризъм“

Над 45 общини са дали заявка за участие в 20-ото международно изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново. За втора поредна година форумът ще се проведе в Бизнес център Велико Търново, който беше обявен за сграда на годината през 2023 г.

Официалното откриване е предвидено за 11.00 часа на 8 октомври, а началото ще бъде дадено от министъра на туризма Мирослав Боршош, който ще пристигне в старата столица за престижния форум.

Програмата беше представена от управителя на общинската туристическата агенция „Царевград Търнов“ Борислав Йорданов, който посочи и важните моменти от конферентната програма.

Като част от изложението, и тази година ще бъде проведен „Трапезица фест“, на който ще бъдат представени различни занаятчийски продукти от цялата страна. Новото е, че този път ще се проведе и кулинарното състезание „Вкусът на регионите“, при което представените храни ще бъдат оценени от специално жури, а победителите ще бъдат наградени, обясни Борислав Йорданов.

Още на 8 октомври ще бъде проведена конференцията „Нематериалното културно наследство – неподправеният чар на дестинациите“, а неин модератор ще бъде д-р Соня Алексиева. На следващия ден конферентната програма ще продължи с „Фестивалът – рецепта за съживяване“. Дискусията цели да предизвика размисъл за фестивалите на България през призмата на туристическата динамика.

Третият значим форум ще бъде посветен на киното и неговия потенциал за икономическо развитие на регионите.

В тази връзка Велико Търново има сериозен опит, тъй като през годините старата столица е била арена и декор за много родни филми и сериали. Модератор на конференцията ще бъде д-р Диана Андреева-Попйорданова.

Тазгодишното издание на Международното културно изложение има и благотворителна кауза, която е свързана с възстановяването на пострадалото училище „Тревненска школа“. Ученици от прочутата гимназия ще представят свои творби и ще вземат дейно участие във форума.

В трите дни на изложението са предвидени изложба на ЮНЕСКО и фотографска изложба „Живите занаяти на Югоизточна Европа“. Гостите ще получат и специален подарък – каталог с посланията на Велико Търново, проследяващ историята на Международното изложение „Културен туризъм“ през последните 20 години.

Борислав Йорданов изрази задоволство, че за втора година изложението се провежда през октомври, когато тепърва започват културните мероприятия в цяла Европа. Той обясни, че неговата цел е международният форум „Културен туризъм“ да се превърне в реално работещо изложение.

„До една-две години да имаме доста български и европейски туроператори, които тук могат да договорят условията за следващите години. Именно това е нашата цел – да го превърнем в едно работещо изложение, защото това е правилната формула за представяне на туристическия продукт на всяка една община в България“, обясни Борислав Йорданов.

На изложението се очакват и гости от различни държави, сред които Сърбия и Азербайджан. Освен това ще се проведе и специален форум на общинските туристически агенции, на който ще се говори за изготвяне на ясна формула за синхронизация между тях.

За всички желаещи да посетят изложението в трите дни от 8 до 10 октомври е организиран безплатен транспорт, като разписанието е оповестено на сайта на Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът