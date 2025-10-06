Неразумно шофиране на АТВ-та по чолаковската пътека разгневи жителите на квартала

НЕДОВОЛСТВО НАЗРЯВА СРЕЩУ МЛАДЕЖИ, КОИТО ШОФИРАТ АТВ-ТА ПО ПЪТЕКАТА, СВЪРЗВАЩА ТЪРНОВСКИТЕ КВАРТАЛИ „БУЗЛУДЖА“ И „ЧОЛАКОВЦИ“.

Живеещи в района се опасяват, че при развиване на висока скорост моторното превозно средство може да помете всеки, който има лошия късмет да се окаже на пътя на мощната машина.

„Има достатъчно места, на които да карате. Има майки с колички, малки деца и възрастни хора, които се разхождат там, не само заради прекия път между двата квартала, а просто заради спокойствието и природата“, алармира в социалните мрежи местният жител Йордан Рашков.

Неблагоразумието да се шофира опасно по пътеката се случва няколко месеца след трагичния инцидент в Слънчев бряг, при който 18-годишен блъсна майка и дете, като впоследствие жената почина, а малчуганът тепърва започва да се възстановява.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Йордан Рашков