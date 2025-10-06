Облачно, студено и дъждовно

В понеделник облачността ще бъде значителна на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 9 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 9 гр.

Максималните температури ще са между 13 и 15 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 15 гр.

Атмосферното налягане ще се повиши.

Над западните и централни части на Стара планина ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, над 1800 м – от сняг. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 6 гр., а на 2000 м ще е около нулата.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 36.5 гр. през 1984 г., най-ниската измерена минимална температура е -1.2 гр. през 2013 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 21 минути и ще залезе в 18 часа и 49 минути.

Фаза на Луната: един ден преди пълнолуние.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново