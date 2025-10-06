Обявиха нови едногодишни професионално-педагогически специализации

Нови професионално-педагогически специализации в есенния прием за 2025 г. пускат от Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Приемът на документи ще се осъществява до 24 октомври 2025 г.

След успешно завършване на обучението специализантите получават свидетелство за професионално-педагогическа специализация. Това дава възможност за придобиване на по-висока професионалноквалификационна степен и за кариерно развитие в образователната сфера.

Новите специализации, съобразени с актуалните тенденции в образованието, са „Дигитална педагогика“ с ръководител проф. д-р Стоянка Лазарова, „Образователна интеграция на ученици с девиантно поведение“ с ръководител проф. д-р Даниела Тасевска, „Проектно базирано обучение – подходи, инструменти и техники“ с ръководител проф. д-р Марияна Николова и „Съвременни технологии в предучилищното образование“ с ръководител на програмата доц. д-р Красимира Петрова.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ