Остава облачно и дъждовно
Във вторник времето ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Валежът силно ще влошава видимостта. Валежите временно ще са интензивни. Ще духа умерен вятър от северозапад. Температурите през деня ще се повишат само с 1-2 градуса. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр. За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр.
Максималната ще бъде около 10 гр.
Атмосферното налягане ще се понижи.
Над западните и централни части на Стара планина времето ще бъде блачно с валежи от сняг, а под 1600 м – от дъжд. Ще духа силен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 5, а на 2000 м ще е около -2 гр.
На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 34.8 гр. през 1984 г., най-ниската измерена минимална температура е -2.6 гр. през 1959 г.
Слънцето ще изгрее в 7 часа и 22 минути и ще залезе в 18 часа и 47 минути.
Фаза на Луната: пълнолуние.
Дежурен синоптик: Валентина Радойска
НИМХ Плевен
ХМО В. Търново