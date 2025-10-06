Остава облачно и дъждовно

Във вторник времето ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Валежът силно ще влошава видимостта. Валежите временно ще са интензивни. Ще духа умерен вятър от северозапад. Температурите през деня ще се повишат само с 1-2 градуса. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр. За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр.

Максималната ще бъде около 10 гр.

Атмосферното налягане ще се понижи.

Над западните и централни части на Стара планина времето ще бъде блачно с валежи от сняг, а под 1600 м – от дъжд. Ще духа силен вятър от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 5, а на 2000 м ще е около -2 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 34.8 гр. през 1984 г., най-ниската измерена минимална температура е -2.6 гр. през 1959 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 22 минути и ще залезе в 18 часа и 47 минути.

Фаза на Луната: пълнолуние.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново