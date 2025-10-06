Прокурори предлагат законодателни решения срещу измамите с имоти „на зелено“

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) представи първия аналитичен доклад на новосъздадения Научно-експертен съвет.

„Съветът бе учреден с решение на Управителния съвет на асоциацията, за да обедини прокурорската практика с аналитичен и системен подход и да предлага устойчиви законодателни решения по ключови обществени проблеми“, разясниха държавни обвинители от Велико Търново.

Първата тема, върху която експертите са съсредоточили работата си, са

ИЗМАМИТЕ ПРИ ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ „НА ЗЕЛЕНО“

– явление, което засяга хиляди граждани и поставя на изпитание доверието в строителния сектор.

Анализът показва, че липсата на регистър на предварителните договори, отсъствието на гаранции за авансовите плащания, бавните обезпечителни мерки и слабата потребителска защита са сред основните причини за злоупотреби и тежки последици за добросъвестните купувачи.

„Изолирана промяна в един закон няма да реши проблема – схемите просто се преместват там, където контролът е най-слаб. Необходим е единен, пакетен подход, който да гарантира предвидимост и прозрачност за гражданите и инвеститорите. Само така може да се изгради устойчива инфраструктура на доверието и да се възстанови сигурността на този важен пазар“, се посочва в анализа.

Докладът предлага въвеждане на

ЕЛЕКТРОННО ВПИСВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ,

задължителни банкови гаранции или застраховки за всички аванси, използване на сметки с етапно освобождаване на средствата, електронен строителен дневник, ускорени и групови обезпечителни мерки, нов състав в Наказателния кодекс за измами при инвестиции в недвижими имоти и по-силна защита на потребителите чрез забрана на неравноправни клаузи.

Особен акцент докладът поставя върху превенцията – създаването на прозрачни правила и механизми, които още в самото начало да изключат възможността за злоупотреба. Когато договорите са вписани и публични, когато авансите са защитени с гаранции и се освобождават само при реален строителен напредък, рискът за гражданите намалява драстично, а почвата за измами се ограничава.

„Новият Научно-експертен съвет е създаден, за да превежда практическите проблеми в реални и работещи законодателни решения. С първия си доклад показваме, че знаем какво трябва да се направи и че е време за действия в защита на гражданите.

ПРЕВЕНЦИЯТА Е НАЙ-СИЛНОТО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ

и именно затова предлагаме мерки, които не просто лекуват последиците, а изначално блокират възможностите за злоупотреба“, заявяват от Асоциацията на прокурорите.

Веселина АНГЕЛОВА