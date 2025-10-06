Шампион в 3D мапинга създава визуализацията на мюзикъла „Дракула“ във великотърновския театър

Лора Руневска работи над впечатляващия 3D мапинг за българската премиера на мюзикъла „Дракула“, която подготвя Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Талантливата художничка е част от екипа на студиото за мултимедийни изкуства Elektrick.me, които спечелиха първо място на най-престижния фестивал за светлинно изкуство в света iMapp Bucharest – Winners League. Форумът се проведе преди броени дни в румънската столица Букурещ, където шоуто на българите обра овациите на повече от 100 000 зрители.

Мюзикълът „Дракула“ е създаден от композитора Франк Уайлдхорн и е вдъхновен безсмъртния роман на класическия роман на Брам Стокър. Автори на либретото са Дон Блек и Кристофър Хамптън. Великотърновският театър откупи правата на култовия бродуейски мюзикъл и първи в България ще представи това произведение пред родна публика с любезното съдействие на Мюзик Тиатър Интернешънъл.

Репетициите на „Дракула“ започнаха в началото на септември, като режисьор е Петко Бонев, а диригент – маестро Георги Патриков. В спектакъла участват солисти от водещи театри в България, актьори, оркестър, хор и балет на МДТ. Екипът на театъра подготвя мащабна и визуално въздействаща продукция. Сценографията и костюмите на Ася Стоименова ще бъдат допълнени от ефектния 3D мапинг на Лора Руневска, който ще пренесе публиката в свят на тайнствени замъци, сенки, съблазън и безсмъртна страст.

Лора Руневска е творец с изразена страст към класическото изкуство.

На нея дължат безупречния си мултимедиен декор редица мюзикълни и оперни спектакли. Като художник тя има зад гърба си няколко изложби и самостоятелни аудио-визуални проекти.

Великотърновският театър работи в отлично творческо сътрудничество с художничката от Elektrick.me. Тя е създател на впечатляващите визуални решения в три от знаковите продукции на МДТ „Константин Кисимов“. Сред тях са мегаоперата „Дон Жуан“ на Моцарт, комичната опера „Сватбата на Фигаро“ на Моцарт и романтичната оперета „Страната на усмивките“ на Лехар.

Сн. Архив на МДТ