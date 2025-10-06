Смъкнаха с над милион тръжната цена на луксозен хотел в Арбанаси

ОТ 11 122 265 НА 10 010 039 ЛВ. ПАДНА ЦЕНАТА НА ИЗВЕСТНИЯ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „РАЧЕВ РЕЗИДЕНС“ В АРБАНАСИ.

Популярният обект за настаняване и нощувки се продава на търг от частен съдебен изпълнител и предстои поредно наддаване.

Имотът бе изваден на тезгяха още през юли, но тогава не се стигна до сделка. Логично, и сега настъпва промяна в обявената тръжна цена. Кандидатите мога да подават заявки с оферти за проданта до 6 ноември чрез онлайн платформа на Министерство на правосъдието за електронни публични търгове.

„Рачев резиденс“ е сред най-луксозните хотелски комплекси не само в Арбанаси, но и в целия регион. То е предпочитано място за сватби, корпоративни събития и т.н.

Имотът е разположен на 6 дка и освен с база за нощувки разполага с куп апетитни атракции.

В пределите на локацията има басейни, конферентни зали, ресторант, лоби бар, винарна, магазин за продажба на сувенири, спортно-занимателен блок и ред други предимства.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Регистър на публичните продажби – Камара на частните съдебни изпълнители