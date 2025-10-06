Състезатели по кудо от Павликени, Свищов и Горна Оряховица с медали от турнир в Бургас

На 4 октомври в град Бургас се проведе Европейско първенство по кудо за юноши, девойки, мъже, жени и ветерани. Успоредно с този шампионат се състоя международен турнир за деца, в който школата с треньори Владимир Божанов и Митко Божанов участва с 14 състезатели. Бойците имаха възможност да демонстрират уменията си в Кудо пред директора на световната федерация Хидеаки Такахаши – 8 дан, както и пред други майстори от Япония.

Златни медали заслужиха: Захари Кирилов, Габриел Йорданов, Сияна Георгиева, Мариян Кроснаков, Зарина Иванова, Божидар Ганев и Велислав Стоянов.

Със сребърни отлочия бяха наградени: Кристиян Бораджиев, Константин Атанасов, Александър Трифонов, Йордан Костадинов, Белослава Иванова, Калоян Кирилов и Николай Цвятков.

Двама от състезателите участваха в две категории. Така Зарина Иванова спечели втори златен медал, а Божидар Ганев заслужи сребро.

Тези състезатели тренират кудо в градовете Павликени, Свищов и Горна Оряховица, а от тази есен кудо се изучава и във Велико Търново.

Българската федерация по кудо осигури впечатляващи награди за победителите от Европейската купа по кудо за младежи и за Европейското първенство по кудо за възрастни.

Всеки шампион получи смарт часовник, купа, златен медал, грамота и тениска с логото на шампионата по кудо.

За второ място бяха отредени смарт гривна, купа, сребърен медал, грамота и тениска с логото на шампионата по кудо..

Носитилети на бронз получиха купа, медал грамота и тениска с логото на шампионата по кудо.

По време на съревнованията между състезателите по 16 години 7 български съдии бяха лицензирани за участие в международни състезания с категория „D“. Сред тези спортни арбитри е Петър Маринов, а Митко Божанов затвърди своя ранг „С“ като международен съдия и беше централен рефер по време на Европейската купа за младежи. Митко Божанов беше съдия и по време на Европейското първенство по кудо за възрастни.

Благодарение на доброто представяне на децата и възрастните и след отличната организация на Световната купа по кудо през юни и завършилото преди дни Европейско първенство по кудо, България заслужи да бъде домакин на Европейско първенство и през ноември 2026 година. През ноември 2027 година предстои Световно първенство по кудо в Япония за деца и възрастни.