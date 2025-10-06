В Царевец дебелчани водеха в резултата 73 минути, бързи попадения донесоха обрата

„Изгрев 93“ /Царевец/ се наложи над „Ботев- Дебелец“ с 4:1 в среща от четвъртия кръг в първенството на Елитната областна група. Успехът на домакините на стадион „Тончо Маринов“ обаче не дойде лесно, като до 73- ата минута гостите водеха с 0:1. Веселин Тисовски откри резултата в полза на дебелчани в 39- ата минута, завършвайки контраатака. През втората част домакините натискаха и в 73- ата минута Денис Славев засече успореден пас на вратата за 1:1. 120 секунди по- късно Калоян Димитров проби и стреля за 2:1, правейки обрата пълен. Гостите веднага реагираха с натиск, но пък отвориха пространства в половината си, които бяха използвани за контри. Явор Иванов и Калоян Славев завършиха две от тях в 88- ата и 90- ата минути, правейки разликата внушителна.

Двата отбора играха коректно на терена и в дух на взаимно уважение, но на трибуната не бе така. Запалянковци на домакините се държаха агресивно, създавайки напрежение, което не кореспондираше с феърплея на терена.