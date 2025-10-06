Велико Търново и региона въвеждат иновативна система за компостиране на биоотпадъци

Мащабна инвестиция предприемат общините от Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) Велико Търново.

Тя цели изграждане на общински системи за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и надграждане на съществуващата компостираща инсталация край с. Шереметя.

Общата стойност на проекта надхвърля 14,8 млн. лева, от които близо 10 млн. лв. са безвъзмездно европейско финансиране по програма „Околна среда“ 2021-2027. Водещ партньор в проекта е Община Велико Търново и ще бъде реализиран през следващата година и половина съвместно с общините Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец и Стражица. Вече е подписан договор с министъра на околната среда и водите.

Проектът предвижда въвеждането на системи за разделно събиране и транспортиране на хранителни и зелени отпадъци от всички общини от РСУО Велико Търново. Паралелно с това ще бъде надградена съществуващата компостираща инсталация, която ще осигури капацитет за обработка на нови 19 864 тона отпадъци годишно, като същевременно ще поеме и количествата биоразградими отпадъци, които вече се събират разделно.

Надграждането включва два основни клона.

Първият е предназначен за компостиране на растителни отпадъци и включва използване на съществуващия тунелен компостер, както и изграждане на два нови компостни реда, оборудвани с автоматизирана система за разбъркване и покриване с полупропусклива мембрана. Вторият клон е за хранителни отпадъци, които ще се обработват в автоматизирани контейнери с иновативна технология – система за контрол на параметрите, инфрачервена камера и специфични микроорганизми за безмирисно и ефективно компостиране. Общият капацитет на разширената система ще достигне близо 24 000 тона годишно.

Така с реализацията на проекта ще бъдат отклонени от депониране почти 100% от биоразградимите битови отпадъци в общините от РСУО Велико Търново. Това ще намали количеството депонирани отпадъци и ще увеличи значително дела на рециклираните ресурси.

Ще бъдат разкрити и нови работни места за експлоатацията на надградената инсталация.

Ана Райковска

Сн. авторката, архив