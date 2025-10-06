Във ВТУ! Предлагат на студенти стаж в отдела за „Международно и вътрешно сътрудничество“

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ предлага стаж в отдела за „Международно и вътрешно сътрудничество“.

В него могат да се включат студенти от специалност „Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения“, като по този начин те ще осъществят задължителния си стаж.

Основните дейности, които ще извършват, включват превод на документация, извършване на устен превод, работа с чуждестранни студенти, участие в официални срещи, съдействие при организиране на събития, организиране настаняването на български и чуждестранни гости в блок 7А на университета, регистрация на чужденци в звено „Миграция“ на МВР и съдействие при изготвяне на справки, изисквани от различните отдели в университета.

Стажът в международния отдел ще помогне на студентите да се запознаят със същността на международната дейност и с начина на изграждане на партньорски отношения с различни университети и други институции.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ