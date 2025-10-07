Ученичка се класира за финалния кръг на международната олимпиада „Кингс“

Ерика Гигова от Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ в Свищов се класира във финалния кръг на международна ученическа олимпиада „Кингс“ и постигна изключителни резултати по английски език в своята възрастова група.

След успешно участие Ерика беше удостоена с диплом втора степен и зае 19-о място в България. Нейният успех е резултат от усърдна подготовка, целеустременост и отлични знания по английски език.

„Това постижение е още едно доказателство за високото качество на обучение в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и показва, че талантът и трудолюбието на нашите ученици могат да се конкурират на национално ниво. Ръководството на гимназията изразява своята гордост и искрена радост от представянето на Ерика и й пожелава още много успехи“, съобщи директорът на училището Лиляна Димитрова.

Михаил МИХАЛЕВ