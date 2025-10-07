526 460 лв. хвърля Община В. Търново за чистене на незаконни сметища

526 460 ЛВ. БЕЗ ДДС ЩЕ СТРУВА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕМАХВАНЕТО НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА И ПОЧИСТВАНЕТО на замърсени със строителни отпадъци терени през следващите 2 години.

Това става ясно от обявената обществена поръчка на кметството.

Освен премахване на натрупаните боклуци фирмата, която бъде избрана, следва да транспортира отпадъците до общинската площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и обезвреждане в землището на Шереметя или Регионалната система за управление на отпадъците.

Ще се връчва списък с райони, които да бъдат почиствани по график.

Времетраенето и обема на дейността ще се отчитат със справка, подписана от представител на възложителя и от кмета на населеното място за замърсени терени в другите населени места на общината.

Крайният срок за кандидатстване по обществената поръчка е 3 ноември.

Снимката е илюстративна.