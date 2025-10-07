Девет медала и впечатляващо представяне на КК „Етър“ на „Хърватска опън“ в Риека

Великотърновският Карате клуб „Етър“ взе участие на силния международен турнир в град Риека- „Хърватска опън“. 24- ото издание на един от най-големите турнири в Европа по карате посрещна 1454 участника от 194 клуба от 22 държави.

„Нашият клуб се включи с 8 състезатели, които се представиха фантастично като извоюваха три златни, четири сребърни и два бронзови медала, което ни изведе на почетното осмо място в комплексното класиране по медали“, разказа треньорът Николай Лесичков. Шампиони станаха Георги Марков на кумите индивидуално U14, в – 55 килограма, Борислав Благоев на кумите индивидуално U12, в -34 кг, и Дария Мартинова на кумите индивидуално U12, в -54 кг.

Сребърни медали спечелиха Георги Марков в кумите индивидуално кадети, в – 52 кг, в доста сериозна конкуренция от 45 съперници при това срещу с две години по- големи състезатели, Борислав Благоев на ката индивидуално в U14 , Николай Николов в кумите и ката индивидуално- U10. С бронзови медали останаха Амира Абулибде на кумите индивидуално U21, в -61 кг, като в тази категория тя участва едва на 16 години срещу състезатели до 21 години, както и Борислав Благоев на ката индивидуално в U12.

„Изключително съм доволен от всички състезатели. Спечелихме 3 медала в по- горна възрастова група, което е доказателство, че сме на ниво и сме сред най- добрите в определени категории. Този уикенд ще се включим с най- младите ни надежди на купа „Плевен“, а четирима наши състезатели ще се включат в националния отбор в град Дряново“, информира още Николай Лесичков.