Два гола на Кристиян Иванов и седем от седем за „Академик“

При изключително тежки метеорологични условия се изигра отложената среща от петия кръг между „Академик“ (Свищов) и „Янтра“ (Полски Тръмбеш). В истински воден двубой на стадион „Академик“ свищовските „студенти“ постигнаха седма поредна победа в шампионата, надигравайки гостите с 2:0, и така се изкачиха еднолично на върха на класирането.

Играчите на двата отбора трудно контролираха топката, която често спираше в локвите, но въпреки това „Академик“ демонстрира по-голямо настървение и желание за победа.

Още в 15-ата минута домакините можеха да поведат, когато след неразчетено излизане на вратаря на гостите топката попадна в мрежата, но съдията отмени попадението, отсъждайки нарушение. Пет минути по-късно обаче Кристиян Иванов изпревари всички в наказателното поле и с красиво изпълнение с глава даде аванс на „студентите“. В 34-ата минута Янислав Илиев от „Янтра“ получи втори жълт и съответно червен картон за изблъскване в гръб. При последвалото центриране „Академик“ отново вкара топката във вратата, но попадението правилно бе отменено заради засада.

След почивката дъждът продължи да затруднява играта, но домакините не спряха да търсят втори гол. В 56-ата минута реферът отсъди дузпа за нарушение срещу Кристиян Иванов, а самият потърпевш се разписа хладнокръвно от бялата точка – 2:0 за свищовлии. Малко по-късно Ростислав Данчев можеше да направи резултата класически, но ударът му бе спасен от стража на гостите, а в 77-ата минута Иванов разтресе напречната греда след ефектна комбинация.

В заключителните минути вратарят Християн Стоянов се намеси решително при опасен удар с глава на нападател от „Янтра“, запазвайки своята врата „суха“ за пореден мач.

С тази победа „Академик“ продължи перфектната си серия – седем победи от седем мача, като показва характер и постоянство дори в най-трудните условия.

В следващият мач „студентите“ посреща дубъла на „Етър ВТ“. Срещата е тази събота от 16:00 ч. на градския стадион в Свищов.