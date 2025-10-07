Интелигентна настилка предсказва кога пътят ще се разруши

Учени от Германия са разработили интелигентна тъкан, която се вгражда в асфалта и подава актуални данни за състоянието на пътищата, съобщава сайтът New Atlas.

Обикновено наблюдението на пътната настилка показва само как изглежда повърхността, но не и какво се случва вътре в слоевете на асфалта. Именно затова специалисти от института „Фраунхофер“ са създали електронна тъкан, предназначена за поставяне под горния слой на пътя.

Асфалтовият път се състои от няколко пласта – основен твърд слой и повърхностен, по-гладък и водоустойчив. За да се провери състоянието на основния слой, досега беше необходимо пътят да се разкопае и да се вземат проби, което е трудоемко, скъпо и разрушително.

Новата тъкан решава този проблем. Тя е изработена от ленени влакна, в които е вплетен сензорен проводник с дебелина под 1 мм. Платът се поставя върху основния слой на пътя по време на строителството, след което се залива с повърхностния асфалт. Отстрани на пътя към тъканта се свързва измервателно устройство, което отчита данните.

Когато в асфалта започнат да се появяват пукнатини, тъканта се разширява и променя електрическото съпротивление на проводника.

Системата регистрира тези промени, а чрез изкуствен интелект (AI) се анализира степента на повредата и се прави прогноза за бъдещото ѝ развитие.

Според учените новата технология няма да удължи живота на пътищата, но ще направи поддръжката им по-прецизна и навременна. В момента системата се тества на индустриален път в Германия.

БТА