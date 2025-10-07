Как да си направим каруца? Преди 100 години в Бяла черква откриват коларско училище

В годините след Първата световна война използването на превозни средства предимно с животинска тяга поражда необходимостта от развитие на коларо-железарския занаят, а съответно и от добре подготвени майстори занаятчии.

Съгласно Закона за народното просвещение (1921 г.) и Закона за търговското и промишлено образование (1924 г.) на 1 октомври 1927 г. в с. Бяла черква е открито Държавно коларско практическо училище. Поради липсата на собствена сграда то използва класните стаи на основното училище в селото, а за провеждане на учебната практика служат две дърводелски и една железарска работилница.

Протокол № 1 от заседание на Учителския съвет в новосъздаденото училище е подписан на 2 февруари 1928 г. от директора Никола Добрев и от учителите Цанко Кръстев и Иван Антонов Енев. В обособените две паралелки: коларо-железарска и коларо-дърводелска, учат 31 ученици, като годишните им оценки през първата учебна година са по три показателя – поведение, прилежание и сръчност. Предметите, които възпитаниците изучават, са български език, геометрия, счетоводство, калкулация, професионално законодателство, технология на металите, инструменталознание и машинознание.

Едно от първите решения на Учителския съвет е най-бедните ученици да се приемат, без да плащат такса за обучение.

Информация: „Моят роден град Бяла черква“