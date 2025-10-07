Остава облачно и дъждовно

В сряда времето ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Видимостта ще бъде силно намалена. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр.

За В. Търново минималната температура ще бъде около 8 гр.

Температурите през деня ще останат почти без промяна.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 9 гр.

Атмосферното налягане преди обед ще се понижава, а следобед ще започне да се повишава.

Над западните и централни части на Стара планина времето ще бъде облачно и с валежи. Границата между дъжд и сняг ще се повиши и ще бъде на около 2000 м. Ще духа силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 6 гр., а на 2000 м ще е около 1.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 32.0 гр. през 1964 г., най-ниската измерена минимална температура е 1.2 гр. през 1959 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 23 минути и ще залезе в 18 часа и 45 минути.

Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

Дежурен синоптик: Валентина Радойска

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново