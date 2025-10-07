Пожарникарите напомнят: време е за почистване на комините

От Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Горна Оряховица, напомнят, че сега е времето за почистване на комините на жилищата. Това, разбира се, става, когато не вали и покривите са сухи.

Комините са едни от най-пожароопасните елементи в отоплителните системи поради факта, че се нагряват до високи температури и преминават през цялата сграда. Потвърждение на това са многото пожари, възникнали главно в жилищни сгради при неспазване на противопожарните изисквания, посочват от пожарната.

Предназначението на комините е да създават необходимата за горенето тяга и да отвеждат в атмосферата образувалите се димни газове. По време на горенето на отоплителните уреди в комините се образуват значителни количества сажди. Най-много се отделят при горенето на въглища.

Саждите имат сравнително ниски температури на самовъзпламеняване.

При горенето си те развиват високи температури и отделят искри, което създава пожарна опасност за близко разположените до комина и около него горими материали.

РС ПБЗН предупреждава, че съгласно изискванията за пожарна безопасност е забранено прокарването на каквито и да е горими конструктивни елементи като греди, ребра, покривни обшивки, подпори и др. на разстояние, по-малко от 10 см от комина. И за да ни е топло и уютно през есенно-зимния период, без опасност от пожари, отоплителните уреди и комините е необходимо да се проверят, почистят, а при необходимост и да се ремонтират.