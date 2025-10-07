Домашно произведеното вече официално си има фестивал, домакин е Пушево

Кулинарните шедьоври, представяни на различни фестивали, така и така са направени вкъщи, затова защо пък да няма официално фестивал на домашната продукция.

Идеята хрумнала на Петър Митов, член на читалищното настоятелство на НЧ „Сполука“ в Пушево и речено – сторено. Жители и гости на великотърновското село са поканени тази събота, 11 октомври, от 10 ч. на Първия фестивал на домашната продукция. Мястото е салонът на читалището. Времето за подготовка е малко, но организаторите са убедени, че всеки има какво да покаже и с какво да се похвали. Фестивалът няма конкурсен характер, по-скоро е изложение на майсторлъка на участниците.

Ограничения няма. Всеки може да представи своето домашно производство – от печива, зимнина и напитки до плодове и зеленчуци, произведени в градината. И не само. Място за изява имат и тези с влечения към изкуството и занаятите, така че се приемат домашно произведени плетива, декоративни свещи, домашна козметика и лекове и каквото се сети човек. Очакваме да има от пиле мляко, казват от читалището.

Помислено е и за малките.

На тяхно разположение ще има специален кът, в който да творят. Една от работилничките ще е за правене на домашни бонбони. Ще има томбола за всички присъстващи, викторина и много забавни игри.

Представилите се на фестивала ще си тръгнат с грамота за участие. Поканени са всички, подобно изложение е чудесна възможност за научаване на нови рецепти или за идеи за подаръци и украса на дома.

Ана РАЙКОВСКА